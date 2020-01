02.02.2020 09:01

День сурка: события 2 февраля

Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.



История праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Уже тогда погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося начала долгожданной весны. В Северной Америке до сих пор популярна старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is bright and clear, there'll be two winters in the year (Если в день Сретения ясно и безоблачно - быть двум зимам в году).

Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – значит, зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору – будет еще шесть недель зимы.



Официальным американским праздником День сурка стал в 1886 году. Сурку дали имя «великий Фил – провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей». А «Мировым центром погоды» стал город Панкстоуни. Кстати, «официальный» американский сурок и сегодня проживает в городке Панксутони, и всегда его зовут Фил.



Украина тоже не прочь поддержать заморскую традицию. В Харьковской области есть свой «прорицатель погоды» – сурок Тимка. Каждый год 2 февраля народные синоптики отправляются на биостанцию Харьковского университета в село Гайдары, чтобы разбудить сурка и узнать его прогноз на весну. В 2018 году династию сурков-провидцев продолжил Тимка-третий, его предшественика отправили на заслуженный отдых.



Во Львовском детском эколого-натуралистическом центре с 2009 года «основана» династия сурков по кличке Мишка. Правда, их представителей будят предсказывать весну на Сретение – 15 февраля.



Кстати, в Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии, выходцами из которой населялась Пенсильвания, в это время пробуждался барсук. В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль метеоролога перешла к сурку.



Сегодня можно отметить еще один праздник: Всемирный день водно-болотных угодий – этот праздник отмечается с 1997 года.



2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) была подписана конвенция о водно-болотных угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая носит название Рамсарской конвенции. Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире.



В 1971 году Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в 2000 году их стало 119, а в настоящее время к конвенции присоединились 159 государств. Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список, составляет 1869 с общей площадью 1836000 квадратных километров.



Также в этот день...



В 1536 году испанским конкистадором Педро де Мендосой основан Буэнос-Айрес.



1701 – Петром I был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту.



1812 – родился Евгений Гребенка, украинский и русский писатель, автор романа «Чайковский» и песни «Очи черные».



1829 – родился Альфред Брем, знаменитый ученый-зоолог, автор научно-популярной книги «Жизнь животных».



1882 – родился Джеймс Джойс, ирландский писатель.



1883 – родился Михаил Гнесин, композитор, педагог, музыкальный деятель.



1892 – родился Александр Степанов, российский писатель, автор эпопеи «Порт-Артур».



1852 – открыт первый общественный туалет. «Открывателями» стало общество поклонников изящных искусств в Лондоне.



1892 – американский изобретатель Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. В честь этого события сегодня отмечается день рождения пивной пробки.



1904 – родился Валерий Чкалов, советский летчик, совершивший первый беспосадочный перелет Москва – Ванкувер через Северный полюс.



1922 – впервые опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс» – вершина литературы модернизма.



1934 – родился Отар Иоселиани, советский, грузинский кинорежиссер, народный артист Грузии.



1962 – состоялся парад планет, в котором участвовали семь из восьми планет солнечной системы.



1970 – в Мюнхене впервые были вспаханы «нервные почвы»: произошла первая в мире операция по трансплантации нерва.



1977 – родилась Шакира, ливано-колумбийская певица, танцовщица, автор песен, композитор.



1999 – на переднем фасаде универмага «Украина» в Киеве вывесили крупнейшую в мире (на то время) наружную рекламу размером 126,5×17 м.



2009 – В Зимбабве произошла деноминация по курсу 1 000 000 000 000 : 1.



2015 – в автомобильной аварии на Днепропетровщине погиб известный украинский певец Андрей Кузьменко, известный под псевдонимом Кузьма Скрябин.



