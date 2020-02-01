01.02.2020 09:01

Макарьев день: ждем весну, или 1 февраля в истории

По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.



// Facebook

Первое число февраля наши предки называли Макарьев день. По нему определяли погоду на месяц и будет ли весна ранней.

В народной метеорологической традиции ясная солнечная погода предвещает раннюю весну.



«На Макария капель – в весну раннюю верь», – гласит народная примета. А вот если на Макария метель – то на всю масленицу.



Также в этот день...



В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.



1814 – в день публикации было продано 10 000 экземпляров «Корсара» лорда Байрона. И мир узнал о «платиновых» тиражах.

1857 – родился Владимир Бехтерев – один из наиболее выдающихся психиатров и невропатологов. В 1907 году Бехтереву было присвоено звание почетного профессора Харьковского университета.



1865 – президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства. В этот день отмечается Национальный день свободы в США.



1891 – Курско-Харьковско-Азовская железная дорога принята в казну (выкуплена у акционеров и становится государственной). Первым начальником дороги после ее перехода в казну стал действительный статский советник инженер путей сообщения Н.В. Васильев.



1901 – родился Кларк Гейбл, американский актер.



1923 – в Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открылась первая в СССР сберегательная касса.



1929 – в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия».



1939 – родилась Екатерина Максимова, балерина.



1941 – родился Анатолий Фирсов, советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории хоккея (ум. 2000).



1942 – родился Лев Лещенко, эстрадный певец.



1951 – родился Константин Никольский, советский и российский рок-музыкант.



1954 – состоялась премьера первой телевизионной «мыльной оперы» – «Secret Storm».



1954 – родился Юрий Лоза, певец и композитор.



1965 – родился Брэндон Ли, американский актер, мастер восточных единоборств (трагически погиб «на производстве»: на съемках фильма «Ворон» в 1993 году).



1967 – родилась Мэг Кэбот, американская писательница, автор детских и любовных романов, по одному из которых, «Дневник принцессы», студией Уолта Диснея поставлен одноименный фильм.



1973 – впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.



1992 – подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.



1994 – вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.



2003 – при заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл «Колумбия». Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский космонавт Илан Рамон.



2009 – интронизация (настолование) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



2010 – 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», снятом в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов. Фильм стал первым в истории пересек 2-миллиардную планку.



Именины отмечают: Антон, Арсений, Евфрасиния, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор.