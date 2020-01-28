28.01.2020 06:25

День защиты персональных данных: события 28 января

Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.



// Facebook

Решение отмечать Международный день защиты персональных данных было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности».

В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобализационных и интеграционных процессов, Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных. Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной Конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных, хранение персональных данных для определенных и законных целей и неиспользование их способом, не совместимым с этими целями.



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У русичей и других славянских народов 28 января праздновали День угощения домового.



Сразу после ужина хозяйка дома оставляла за печкой горшок с кашей, предварительно обложив его горячими углями. Это делалось для того, чтобы к моменту появления домового (он приходил ровно в полночь) каша не остыла и «заступник дома» мог насладиться горячей пищей. Существовало поверье, что если оставить доброго помощника без угощения в эту ночь, он очень легко может превратиться в лютого врага, и тогда можно не рассчитывать на то, что год сложится удачно…



Этот праздник называли еще и Кудесами. В некоторых славянских наречиях это слово обозначало бубны. Музыкальный инструмент, симбиоз маленького барабана и колокольчиков. Праздник есть праздник, а потому во многих семьях старались задобрить «запечника» (именно там и жил домовой) плясками и песнями. Причем веселились от души…



Кстати, в Украине, в некоторых областях праздник отмечается по новому стилю – 10 февраля.



Также в этот день...



В 1807 году на лондонской улице Пелл Мелл впервые в мире зажжены газовые фонари.



1820 – экспедиция Беллинсгаузена открыла последний неизведанный материк Земли – Антарктиду.



1897 – родился Валентин Катаев, писатель («Сын полка», «Белеет парус одинокий», «Квадратура круга»).



1935 – в Германии произведены первые искусственные изумруды.



1938 – родился Леонид Жаботинский, украинский спортсмен (тяжелая атлетика); заслуженный мастер спорта (1964). Двукратный чемпион Олимпийских игр (1964, 1968) в тяжелом весе; чемпион мира (1964–66, 1968), Европы (1966, 1968), СССР (1964–69). Рекордсмен мира (1963-70).



1951 – родился Леонид Каденюк, первый украинский космонавт.



1980 – родился Ник Картер, американский певец, музыкант, актер, участник группы Backstreet Boys. Старший брат певца Ааронa Картерa.



1981 – родился Элайджа Вуд, американский актер-киновундеркинд. Всемирную любовь заслужил, сыграв Фродо в трилогии «Властелин колец».



1986 – спустя 73 секунды после взлета на высоте 14020 метров взорвался американский космический челнок «Челленджер». Семеро астронавтов (включая двух женщин) – Ф. Скоби, М. Смит, Д. Резник, Э. Онизука, Р. Мак-Неер, Г. Джервис, Ш.К. Мак-Олифф – погибают от удара отделившейся капсулы с людьми об воду.



1992 – Верховная Рада Украины объявила национальным сине-желтый флаг.



1996 – умер Иосиф Бродский, выдающийся русский и американский поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.



2002 – умерла Астрид Линдгрен, шведская писательница, автор всемирно известных книг для детей «Карлсон, который живет на крыше» и «Пеппи – Длинный чулок».



2003 – в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.



2003 – появилось топливо из... майонеза – биодизель. В Великобритании началась продажа нового вида топлива, которое частично состоит из тех же элементов, что и маргарин, а также майонез.



2010 – тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. признал воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.



Именины отмечают: Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор.