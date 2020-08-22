22.08.2020 06:00

День памяти погибших полицейских: события 22 августа

Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.



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Также в этот день...

В 1770 году капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.



1822 – американский изобретатель Александр Белл получил патент номер 7739 на изобретение телефона.



1862 – родился Клод Дебюсси, французский композитор.



1864 – принято международное соглашение для облегчения участи раненых и больных бойцов во время войны – первая Женевская конвенция.

1865 – Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.



1909 – в Реймсе началось первое в мире авиашоу.



1917 – родился Джон Ли Хукер, величайший американский блюзовый певец и гитарист.



1920 – родился Рэй Брэдбери (ум. 5 июня 2012), американский писатель-фантаст, автор «Марсианских хроник» и «451 градуса по Фаренгейту».



1966 – родилась Ольга Сумская, актриса и телеведущая.



1971 – родился Ричард Армитидж, британский актер («Первый мститель», «Хоббит», «Ганнибал»).



1974 – родился Марат Башаров, актер театр и кино.



1978 – сотрудники английской газеты «Таймс» установили своеобразный рекорд, опубликовав небольшую заметку с 97 опечатками.



1979 – «Led Zeppelin» выпустили свой последний альбом «In Through the Out Door».



1988 – в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.



1989 – открыты кольца Нептуна.



1997 – в харьковском сквере возле станции метро «Научная» открыли памятник воинам, погибшим в Афганистане.



2005 – в Харькове на улице Петровского открыли памятник Остапу Бендеру.



2007 – в Харькове возле главного корпуса ХГТУСА установлен памятник известному архитектору Алексею Бекетову.



2012 – на площади Конституции в Харькове открыли новый Монумент Независимости.



Именины отмечают: Алексей, Антон, Дмитрий, Иван, Мария, Матвей, Петр, Яков.