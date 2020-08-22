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22.08.2020  06:00   

День памяти погибших полицейских: события 22 августа

Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.


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В 1770 году капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.

1822 – американский изобретатель Александр Белл получил патент номер 7739 на изобретение телефона.

1862 – родился Клод Дебюсси, французский композитор.

1864 – принято международное соглашение для облегчения участи раненых и больных бойцов во время войны – первая Женевская конвенция.

1865 – Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1909 – в Реймсе началось первое в мире авиашоу.

1917 – родился Джон Ли Хукер, величайший американский блюзовый певец и гитарист.

1920 – родился Рэй Брэдбери (ум. 5 июня 2012), американский писатель-фантаст, автор «Марсианских хроник» и «451 градуса по Фаренгейту».

1966 – родилась Ольга Сумская, актриса и телеведущая.

1971 – родился Ричард Армитидж, британский актер («Первый мститель», «Хоббит», «Ганнибал»).

1974 – родился Марат Башаров, актер театр и кино.

1978 – сотрудники английской газеты «Таймс» установили своеобразный рекорд, опубликовав небольшую заметку с 97 опечатками.

1979 – «Led Zeppelin» выпустили свой последний альбом «In Through the Out Door».

1988 – в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

1989 – открыты кольца Нептуна.

1997 – в харьковском сквере возле станции метро «Научная» открыли памятник воинам, погибшим в Афганистане.

2005 – в Харькове на улице Петровского открыли памятник Остапу Бендеру.

2007 – в Харькове возле главного корпуса ХГТУСА установлен памятник известному архитектору Алексею Бекетову.

2012 – на площади Конституции в Харькове открыли новый Монумент Независимости.

Именины отмечают: Алексей, Антон, Дмитрий, Иван, Мария, Матвей, Петр, Яков.

Тэги:  праздник, день в истории
 
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