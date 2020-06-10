10.06.2020 06:00

День анонимных алкоголиков, сигнала SOS и защитника гусят: события 10 июня

По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.



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Второе название этого дня – Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они рассердятся и высушат.



Также в этот день...



В 1793 году в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк.



1865 – родился Фредерик Кук, американский исследователь, заявлявший, что он первым в мире достиг Северного полюса.



1907 – французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печатанья цветных фотографий, который планируется использовать для производства цветного кино.



1909 – пассажирский корабль «Славония», потерпевший крушение близ Азорских островов, впервые в мире использовал сигнал SOS.



1911 – королева Нидерландов Вильгельмина открывает в Амстердаме новый музей – Дом Рембрандта. Дом, в котором художник прожил двадцать лет после женитьбы на Саскии и где он создал такие шедевры, как «Ночной дозор», к началу XX века пришел в полный упадок. Потребовались четыре года усилий реставраторов, чтобы восстановить строение и устроить в нем музей одного из самых великих в мировой истории живописцев.



1913 – родился Тихон Хренников, русский советский композитор. Известность и популярность у зрителей Тихону Хренникову принесли музыка к кинофильмам «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Гусарская баллада» (1963); оперы «Фрол Скобеев» (1950), «Мать» (1957), «Золотой теленок» (1957); балет «Любовью за любовь» (1976), оперетта «Сто чертей и одна девушка» (1963).



1921 – основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». Писатель прожил в Ясной Поляне около 60 лет, написал здесь «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие произведения.



1922 – родился Борис Брунов, советский и российский артист, конферансье.



1929 – родилась Людмила Зыкина, певица, художественный руководитель и солистка Государственного академического Русского народного ансамбля «Россия», народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.



1935 – американский брокер Билл Уилсон совершил свою самую выгодную сделку – основал общество анонимных алкоголиков. Теперь во всем мире миллионы людей приходят в эту организацию со словами: «Привет! Я – алкоголик», делая лучшую инвестицию в свое будущее.



1936 – была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко», он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы.



1941 – родилась Аида Ведищева, советская эстрадная певица, исполнительница «Песенки о медведях» в фильме «Кавказская пленница» и «Помоги мне!» в фильме «Бриллиантовая рука».



1943 – венгерский журналист Ласло Биро получил патент на шариковую ручку. Он работал по заказу Британских ВВС, которым требовалась ручка, способная писать на больших высотах при низком давлении.



1944 – родился Валентин Смирнитский, актер театра и кино, знаменитый Портос.



1951 – родился Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, «отец украинского бестселлера».



1964 – родился Венсан Перес, французский актер («Индокитай», «Королева Марго»).



1964 – в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.



1965 – родилась Элизабет Херли, британская топ-модель и актриса («Мошенники», «Остин Пауэрс»).



1974 – родился Евгений Стычкин, российский актер и телеведущий.



1984 – родилась МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова), российская певица.



1996 – корпорация «Интел» выпустила процессор «Pentium II».



2010 – транспортным самолетом Ан-225 перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок – две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.



Именины отмечают: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.