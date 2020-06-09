09.06.2020 06:00

День друзей: события 9 июня

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.



// Facebook

Как бы ни складывалась жизнь, именно дружеская поддержка порой помогает в самых непростых ситуациях, именно дружеский совет может помочь в разрешении проблем, казалось бы, неразрешимых. «Друг – это тот человек, который знает о вас все и не перестает при этом любить вас», – говорил американский писатель Элберт Грин Хаббард.

Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.



К слову, 30 июля отмечается Международный день дружбы.



* * *



Начиная с 2008 года, ежегодно 9 отмечается Международный день аккредитации.



Аккредитация, аккредитование (франц. accrediter) происходит от латинского «ad» – «к, для» и «credere» – «верить», то есть подтвердить свое уполномочение и поручиться, что действия уполномоченного не будут выходить из назначенного круга.



Другими словами, это процесс, в результате подтверждается, что действиям какого-либо лица или организации стоит доверять, а предоставляемые им услуги соответствуют некоему стандарту.



* * *



Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).



Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан Международный совет архивов. Это профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру.



На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран. Деятельность организации направлена на решение вопросов эффективного управления архивами и сохранения, обработки и использования архивного наследия в мире через установление международных стандартов и повышение квалификации архивистов, а также обеспечения доступа к архивам через осуществление диалога между архивистами, политиками, предпринимателями и простыми пользователями архивов.



* * *



По народному календарю 9 июня день Федоры. «На Федору не выноси из избы сору». В эти сутки не мели и не мыли пол. Ведь, по поверью под веником всегда живет домовой.



Также в этот день...



В 1781 году родился Джордж Стефенсон, на английский манер – Стивенсон, английский изобретатель, создатель одного из первых паровозов и строитель первой общественной железной дороги Дарлингон-Стоктон.



1822 – Чарльз Грэм получает первый патент на вставную челюсть.



1904 – первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр, признанный впоследствии одним из лучших в мире.



1908 – впервые в воздухе спасен человек, у которого не раскрылся парашют. Героинями становятся женщины: Долли Шепард спасает жизнь Лоле Мэй, сумев приземлиться вместе с нею на одном парашюте. К вопросу о женской дружбе...



1934 – впервые на экране появился знаменитый утенок Дональд Дак в мультфильме «The Wise Little Hen» («Умная курочка»). Он возник из голоса актера, так смешно подражавшего птицам, что Уолт Дисней обратил на него внимание. Первый раз Дональд выступил безымянно, в любительском благотворительном концерте, который вел Микки Маус. Утенок вышел на сцену с художественным чтением, но его освистали. Он пришел в ярость, и отсюда начал развиваться его злобный, вспыльчивый, раздражительный характер. Популярности Дональда будет способствовать то, что зрители обнаружат в нем сходство с министром внутренних дел США Гарольдом Айксом по прозвищу Старый Грубиян. Многие даже будут спорить, кто кому подражает – министр Даку или же наоборот.



1961 – родился Майкл Джей Фокс, американский актер, прославившийся трилогией «Назад в будущее».



1963 – родился Джонни Депп, голливудский актер, он же Капитан Джек Воробей, Плакса и Суини Тодд.



1981 – родилась Натали Портман, израильско-американская актриса, с 13 лет «рвавшая зал» в роли подружки сурового Леона-киллера, а к 30 годам отхватившая «Оскара» за роль шизофреничной примы-балерины из «Черного лебедя».



1994 – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград).



1995 – в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота.



В Харькове...



9 июня 1805 года «в пятом часу пополудни внезапно сделалась жестокая, какая только может быть, буря с дождем. Сия буря опрокинула каменных (!) лавок 12 из числа находящихся на нижней части города близ реки Лопань…»



1941 – на Харьковском велозаводе изготовлены два первых опытных образца трехколесного грузового велосипеда. Он рассчитан на груз весом до 60 килограммов. Спереди между двумя колесами на рессорах смонтирован кузов, заднее колесо – обычное. Такие веломашины в Советском Союзе еще не выпускались.



Именины отмечают: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Федор.