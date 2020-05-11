11.05.2020 09:00

День, когда можно есть то, что хочется: события 11 мая

Сегодня тот самый день, когда каждый житель США вправе устроить праздник себе и своему желудку.



// Facebook

Этот неформальный праздник «живота» называется Eat What You Want Day, т.е. «ешь, что хочешь» - Национальный день, когда можно есть все, что хочется.

Имя того, кто придумал праздновать этот день, доподлинно неизвестно. Существует одна версия, согласно которой, основал этот оригинальный и своего рода кулинарный праздник Томас Рой, в прошлом радиоведущий, а ныне актер и соучредитель Wellcat Holidays & Herbs. Как бы там ни было, но о празднике заговорили, и он стал популярен. Это, в принципе, единственный день в году, когда любому человеку вроде бы как официально разрешено нарушить принципы питания и вдоволь насладиться любимой едой.



Также в этот день...



В 330 году император Константин Великий освятил под именем Константинополь новую столицу своей империи, заложенную в 326 году на месте древнегреческой колонии Византия. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни. Город неоднократно становился главной целью набегов окружавших Византийскую империю народов: персов, арабов, болгар, печенегов. Не раз на приступ Царьграда (древнерусское название Константинополя) водили свои дружины и русские князья, добившиеся в результате торговых привилегий. В 1204 город был взят и разграблен участниками 4-го крестового похода, став столицей Латинской империи. В 1261 он вновь стал столицей восстановленной Византийской империи. Но после захвата турками в конце мая 1453 Византийская империя рухнула, город стал столицей Османской империи и получил новое название - Стамбул.



868 – китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.



1720 – родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (ум. 22.2.1797), немецкий барон, имя которого стало нарицательным. Ряд лет он прослужил в русской армии, участвуя в войнах с турками. Уйдя в отставку и вернувшись на родину в Ганновер, барон прославился как рассказчик необыкновенных историй, случившихся с ним во время военных походов, охоты и т. п. и даже издал книгу "Руководство для весельчаков" (1781) со своими историями. Нарицательным имя барона стало после анонимного издания в Англии немецким писателем Рудольфом Распе рассказов о бароне Мюнхгаузене.



1904 – родился Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, любитель текущих часов и тигров, выпрыгивающих изо рта карасей.



1916 – немецкий физик Альберт Эйнштейн публично заявил, что «все этом мире относительно». И хотя прошло почти 100 лет, в этом мире мало что изменилось.



1927 – образована Американская академия киноискусств. Идея её создания принадлежит Луису Мейеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления Академии было желание «истинных творцов кино», коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920 годов все большую популярность. В первых же строках устава нового института было четко обозначено его назначение: «Принимать самые жесткие меры ко всем атакам на Академию извне». Без особых хлопот и вполне официальным путем продюсеры приобрели актеров в свою полную собственность, лишив их права вступать в союзы по профессии. Через два года Академия начала определять лауреатов года, а с 1931 стала вручать победителям «Оскары».



1931 – банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.



1949 – Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.



1949 – в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.



1981 – в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».



2000 – в Индии родилась миллиардная жительница этого государства – Аста Арора.



2003 – Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовало всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе.

2014 – п севдореферендумы в Донецкой и Луганской по статусу этих областей

Именины отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.