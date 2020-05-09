09.05.2020 09:00

День Победы: события 9 мая

9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.



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7 мая в 2:41 ночи в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени немецкого Главнокомандования протокол подписал генерал Йодль в присутствии генерала Уолтера Смита (от имени союзных экспедиционных сил), генерала Ивана Суслопарова (от имени советского Главнокомандования) и генерала французской армии Франсуа Севеза в качестве свидетеля. Однако у генерала Суслопарова не было разрешения из Москвы подписывать акт о капитуляции Германии, Советский Союз настаивал на подписании другого акта.

8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и Кригсмарине адмирал фон Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Деница, подписали еще один Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая с 00:00 по московскому времени.



9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии.



9 мая 1945 года вечером в Москве был дан салют Победы, самый масштабный в истории СССР: из 1000 пушек было дано 30 залпов.



День Победы 9 мая 1945 года отмечали и в Киеве. Военнослужащие праздновали вместе со всем народом. На праздничную демонстрацию 9 мая 1945 года вышли киевляне. Первый День Победы праздновался так, как, наверно, отмечалось очень мало праздников в истории СССР. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались. В этот день в городе было много песен и танцев.



24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад в ознаменование Победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Командовал парадом маршал Советского Союза Рокоссовский, принимал парад маршал Советского Союза Жуков. В параде 24 июня 1945 года приняли участие сводные полки фронтов, которые прошли маршем по Красной площади в том порядке, в котором располагались фронты в завершающий период войны - с севера на юг. Сводные полки всех Украинских фронтов также были участниками этого волнующего события. Сводный полк 1-го Украинского фронта шагал во главе с маршалом Иваном Коневым. Полк 4-го Украинского фронта вел генерал армии Андрей Ерёменко. За ним маршировал полк 2-го Украинского фронта со своим командующим - маршалом Родионом Малиновским. За ними шел полк самого южного из фронтов - 3-го Украинского с маршалом Федором Толбухиным во главе. И для каждого сводного полка оркестр исполнял особенный марш.



После 1945 года парады в честь Дня Победы не проводились целых 20 лет. А с 1948 года 9 мая опять стало рабочим днем. О войне было приказано забыть и все силы бросить на восстановление разрушенного народного хозяйства.



И только в 1965 году, уже в «брежневскую эпоху», День Победы был восстановлен в правах общенародного праздника. 9 мая опять стал выходным, возобновились Парады, масштабные салюты во всех городах-героях и чествования ветеранов.

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Ежегодно во вторую субботу мая отмечается Всемирный день справедливой торговли, а май считается месяцем справедливой торговли.



Справедливая торговля – это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров.



Основное внимание уделяется товарам, экспортируемым из развивающихся стран в развитые.



Товарами справедливой торговли могут быть такие продукты питания, как чай, кофе, какао, бананы, а также предметы ремесленного производства и одежда.



Главное – чтобы они были произведены без применения рабского и детского труда.



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Во вторую субботу мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Его девиз – «Мигрирующие птицы и люди — вместе через время» – стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.



Как известно, человек с незапамятных времен восхищался мигрирующими птицами. Человек наблюдал птиц во все времена года, фиксировал изменения их среды обитания, пытался найти применение птицам в своей хозяйственной деятельности. Доказательствами этому служат многочисленные легенды, сказания, записи, найденные практически во всех заселенных уголках планеты.



Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.



В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.



Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых наиболее распространены — фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии — призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру.



Также в этот день...



В 1712 году основан Тульский оружейный завод.



1837 – родился Адам Опель, немецкий промышленник, основатель компании Opel.



1860 – родился Джеймс Барри, шотландский драматург и писатель. Самым известным произведением писателя стала пьеса «Питер Пэн» – история о мальчике, который не хотел становиться взрослым.



1913 – киномир узнал о Фантомасе: в прокат вышел немой фильм «Фантомас, человек для гильотины» режиссера Луи Фейада с демоническим Рене Наваром в главной роли. Эта лента имела мало общего с комедийным «Фантомасом» середины шестидесятых. Тогда, в 1913 году, за первую неделю проката картину посмотрели 80 тысяч человек. Именем киношного героя начали называть пароходы и рестораны, статуэтки Фантомаса и его манекены в натуральную величину разлетались, как горячие пирожки. Фантомас стал брендом.



1924 – родился Булат Окуджава, российский писатель, сценарист, поэт, бард («Ваше благородие», «Арбат, мой Арбат», «А значит, нам нужна одна победа», «Оловянный солдатик», «Часовые любви»).



1949 – родился Билли Джоэл, американский певец и композитор.



1952 – родился Виктор Резников, композитор, поэт, певец. Автор многих популярных песен, которыми был снабжен репертуар всей российской попсы – А. Пугачевой, М. Боярского, В. Леонтьева, Л. Долиной и других известных исполнителей и музыкальных коллективов.



1960 – в США поступили в продажу первые в мире противозачаточные таблетки.



1962 – родился Валерий Тодоровский, российский сценарист и кинорежиссер («Подмосковные вечера», «Страна глухих»).



1962 – родился Дэвид Гаан, вокалист британской группы «Depeche Mode».



1967 – родился Федор Бондарчук, российский актер, режиссер, сценарист («9 рота», «Обитаемый остров»).



1970 – Анита и Эбби Хоффман перед 30-тысячным антивоенным митингом устроили ритуал «электронного вуду»: бормоча заклинания, разбили телевизор, с экрана которого Никсон объявлял о вводе американских войск в Камбоджу. В ответ на вторжение США в Камбоджу 400 хиппи устроили вторжение в США со стороны канадской границы, напали на – Блэйр, забросали витрины бутылками с краской, делая вид, что угрожают жителям. Флэшмоб, короче.



1996 – официальным талисманом Linux стал Tux.



2003 – на главном конвейере Запорожского автомобильного завода собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel – Corsa, Astra и Vectra.



Именины отмечают: Василий, Иван, Степан.