05.05.2020 06:00

День акушерок: события 5 мая

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.



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Идею Дня акушерки предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.



Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку. Помимо высокого профессионализма акушерки должны обладать еще и такими качествами, как ответственность, доброта, отзывчивость и сострадание.



В рамках акций, проводимых в этот день по всему миру, акушерки организуют уличные шествия, устанавливают палатки в общественных местах, где проводят бесплатные консультации и предоставляют всем желающим информацию, касающуюся их деятельности. Они также организуют встречи, семинары и конференции, делятся опытом и рассказывают о новых достижениях в своей отрасли, награждают отдельных представителей профессии или целые коллективы акушерок.



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5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.



Цель сегодняшней даты - обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других.



Напомним, что Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря.



Также в этот день...



В похвальной грамоте от 5 мая 1669 года, жалованной царем полковнику Григорию Донцу, впервые упомянут Харьковский полк. Это первое документальное подтверждение того, что Харьковский полк выделен в самостоятельную военно-административную единицу из Белгородского полка. Одновременно с Харьковским образовываются и другие слободские полки: Ахтырский, Сумской, Острогожский.



1764 году в Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек (Смольный институт) – первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.



1818 – родился Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог, оказавший влияние на всю политическую историю 20 века.



1830 – родился Джон Би Стетсонн, американский предприниматель – производитель шляп. В 1865 начал свое дело, имея на руках 100 долларов. Спустя 20 лет на фабрике Стетсона работали три с половиной тысячи рабочих, а к концу его жизни она ежегодно выпускала 2 миллиона шляп. Шляпы Стетсона носили все: гангстеры, ковбои и президенты, не говоря уж о героях Гари Купера и Хэмфри Богарта.



1836 – в Бельгии пущена в строй первая в Европе железная дорога.



1846 – родился Генрик Сенкевич, польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.



1891 – в Нью-Йорке открылся концертный зал Карнеги-Холл. Дирижером первого концерта на открытии был Петр Чайковский.



1907 – родилась Ирина Вильде (наст. имя Дарья Дмитриевна Полотнюк, ум. 1982), украинская писательница, автор романов и повестей о судьбах женщин, учительница.



1912 – начало V Олимпийских игр, проводимых в Стокгольме (Швеция), где впервые были проведены ставшие потом традиционными торжественные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Сами соревнования проходили в течение двух с половиной месяцев; наилучших результатов добились хозяева, которые завоевали по 24 золотые и серебряные медали и 17 бронзовых.



1921 – появился самый знаменитый аромат ХХ века – духи Шанель №5. По легенде, смешав в одном флаконе 80 разных запахов, Коко Шанель из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного «ландыша» и, не долго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. А помог ей создать духи, «которые пахнут женщиной» парфюмер Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле.



1925 – в американском городке Дейтон (шт. Теннесси) арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был окрещен «Обезьяним» и привлек внимание всего мира. Скоупс был признан виновным 21 июля и приговорен уплатить $100. События этого знаменитого процесса послужили основой для пьесы «Пожнешь бурю» (Inherit the Wind) (1955), одноимнного голливудского фильма (1960) и эпизода «The Monkey Suit» мультсериала «Симпсоны», а также большого количества шуток в различных изданиях.



1940 – родился Лэнс Хенриксен, американский актер, один из любимых актеров Джеймса Камерона («Чужие», «Терминатор»). Обладатель феноменально низкого голоса.



1940 – родился Лион Измайлов (настоящая фамилия Поляк), писатель-сатирик. Окончил Московский авиационный институт (откуда и псевдоним – «из МАИ»), трижды становился лауреатом премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Коллеги неоднократно подшучивали над псевдонимом творца, одновременно признаваясь ему в любви: Lion Is my love = Лион Измайлов.



1949 – представители Бельгии, Дании, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Швеции (впоследствии к Совету присоединятся Греция, Исландия и Турция) на конференции в Лондоне подписали документ об образовании Совета Европы.



1966 – Ирина Салтыкова, российская певица («Серые глаза», «Голубые глазки»).



1981 – родился Крейг Дэвид, британский поп-вокалист и музыкант.



1988 – Адель, английская певица и автор песен, исполняющая поп-джаз/соул.



1988 – состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста.



1998 – англичанин Падди Дойл установил рекорд по прыжкам на корточках – за 1 час он подпрыгнул на корточках 3743 раза.



2000 – ущерб от нового компьютерного вируса «I love you» составил только в Северной Америке миллиард долларов.



2000 – прошел парад планет.



Именины отмечают: Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука, Федор.