04.05.2020 06:00

День «Звездных войн»: события 4 мая

Этот неофициальный праздник отмечают поклонники культовой фантастической саги Джорджа Лукаса.



// Facebook

Дата 4 мая выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты «May the force be with you» («Да пребудет с тобой сила»), которую многие поклонники обыгрывают как «May the fourth be with you» («4 мая с тобой»).

В 2005 году в интервью телеканалу N24 Джорджа Лукаса попросили произнести знаменитую цитату. Слова Лукаса «May the force be with you» синхронный переводчик на немецкий язык перевел как «Am 4. Mai sind wir bei Ihnen» (рус. Мы будем с вами 4 мая). Интервью было показано в эфире телеканала TV Total 18 мая 2005 года вместе с переведенной фразой.



День праздника отмечают не только поклонники. К примеру, в парках аттракционов устраиваются тематические «дни Звездных войн», а компания Disney в честь 4 мая выпустила серию коллекционных постеров. Официальный веб-сайт саги 4 мая 2011 года объявил о выходе Blu-ray издания всех шести фильмов и дал старт импровизированному обратному отсчету.



Также в этот день...



В 1655 году родился Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер – изобретатель фортепиано.



1673 – появился на свет Клод Жилло, первый французский актер.



1715 – в Париже был изготовлен первый складной зонтик.



1749 – родилась Шарлотта Смит, английская романист и поэт. Она сочиняла не только с целью выражения своих чувств, но и с намерением заработать. Шарлотта рано вышла замуж и родила десять детей. После того, как ее муж был заключен в тюрьму за долги, она была вынуждена содержать себя и своих детей писательским трудом. Хотя ее «элегии» принесли ей доход, она все же обратилась к более прибыльному жанру: публикуя в год по роману, она неплохо содержала свою семью.



1772 – родился Фридрих Арнольд Брокгауз, немецкий издатель, основатель знаменитого энциклопедического издательства.



1777 – родился Луи Тенар, французский химик, открывший перекись водорода.



1838 – деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.



1846 – родился Эмиль Галле, французский художник, мастер художественного стекла и мебели. Разработал особую технику изготовления декоративных предметов (ваз) из многослойного стекла, которые стали называть по имени мастера – «галле».



1899 – родился Фриц фон Опель, немецкий промышленник, создатель автомобилей «Опель».



1904 – в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».



1927 – в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит призы «Оскар».



1929 – родилась Одри Хепберн (настоящее имя Одри Кэтлин Хепберн-Растон), британская актриса англо-голландского происхождения, часто играла невинных, полудетских персонажей («Римские каникулы», «Моя прекрасная леди»).



1966 – родился Дмитрий Лаленков, актер театра и кино («Леся + Рома»).



1974 – песня «Waterloo» группы «АВВА» заняла первое место в музыкальном рейтинге США.



1976 – первый концерт группы «KISS».



1986 – зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.



1987 – родилась Настя Каменских, украинская певица.



1995 – в день пятилетия провозглашения независимости Латвии, в латвийском поселке Скрунде, что в 120 км к юго-западу от Риги, американской фирмой «Controlled Demolition Inc», нанятой правительством, демонстративно взорвано недостроенное многоэтажное здание, в советские времена сооружавшееся для размещения радиолокационной станции дальнего обнаружения. Огромная бетонная коробка за секунды осела на глазах у многочисленных зрителей, собравшихся на красочное шоу с исполнением патриотических песен и пиротехническими забавами. На месте взорванного здания была посеяна трава, а более 10 тысяч тонн высококачественного арматурного металла фирма-взрывник получила в оплату с правом продать одной из европейских стран.



1997 – Сеферино Хименес Малья был провозглашен Блаженным и стал официальным покровителем цыган у католиков.



2000 – первое появление вируса «I love you».



2000 – предметы с затонувшего в 1912 «Титаника» проданы на аукционе «Сотбис» за $60.000.



Именины отмечают: Алексей, Денис, Федор.