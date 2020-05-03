03.05.2020 09:00

День свободы печати: события 3 мая

В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.



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В декларации подчеркивалось, что важнейшим компонентом любого демократического общества является свободная, плюралистическая и независимая пресса.

В преддверии Дня свободы печати международная организация Комитет Защиты Журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание. Международная организация «Репортеры без границ», на основе мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира, ежегодно составляет список «врагов свободной прессы».



Главным же мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати им. Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.



Также в этот день различными общественными организациями и журналистскими объединениями во многих странах проводятся различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ.



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Ну а чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного общества солнечной энергии, начиная с 1994 года, на добровольной основе организовывает 3 мая ежегодный День Солнца.

Солнце – ближайшая к Земле звезда, которая является для нашей планеты мощнейшим источником космической энергии. Оно дает нам свет и тепло, которые необходимы людям, растениям и животным. Без Солнца на нашей планете не было бы воздуха и воды - воздух превратился бы в жидкий азотный океан, все воды бы замерзли, а суша обледенела. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

День Солнца призван привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле. Ведь при максимальном использовании солнечных технологий большинство стран смогут уменьшить свою зависимость от электричества, произведенного ископаемым топливом. Это изменение в области энергетики могло бы существенно уменьшить уровень загрязнения окружающей среды в мире.

Также в этот день...



В 1494 году Христофор Колумб открыл Ямайку.



1845 – родился Илья Мечников, крупнейший микробиолог, открыватель фагоцитов – клеток, подобных амебам, поглощающих чуждые организму тела. Фагоциты человека – это лейкоциты, белые кровяные тельца. Мечников, основоположник иммунологии, был с 1895 до кончины директором Пастеровского института в Париже.



1862 – состоялась презентация «Толкового словаря» В. Даля. В этот день в обществе любителей русской словесности с «напутным словом» к своему «Словарю» выступает сам автор: «И вот с какою целью, в каком духе составлен мой словарь: писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка. Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего родного слова, привести их в стройный порядок и поставить полный, хороший словарь; но без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная...»



1902 – в США основана компании «Пепси-кола».



1904 – американский изобретатель Джордж Паркер патентует свою первую авторучку.



1937 – роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получает Пулитцеровскую премию.



1938 – в Харькове родился Аркадий Инин. На самом деле его фамилия Гуревич. Псевдоним Инин, ставший уже фамилией, он взял в честь своей жены Инны. Окончил политехнический институт. Студенческий эстрадный театр, капустники и участие в КВН сделали свое «судьбоносное» дело – через 8 лет работы по специальности он, инженер, поступает во ВГИК и начинает профессионально заниматься драматургией. Сценарист, писатель, драматург, публицист. Автор около тридцати кинокомедий, выпустил более пятнадцати книг, автор около двухсот теле- и радиопередач («Где-то есть город, или Клуб земляков», «Трамвай желаний» в соавторстве с Александрой Ливанской, «Семейный клуб «Ты и я»), газетных статей и журнальных фельетонов.



1939 – родился Леонид Нечаев, российский кинорежиссер («Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино» и др.).



1956 – родилась Наталья Андрейченко, киноактриса. В Союзе она блистала в таких шедеврах, как «Мэри Поппинс, до свиданья», «Военно-полевой роман», «Сибириада», в Америке ей все больше доставались роли русских террористок. Мэри Поппинс в вооруженном до зубов боевом самолете «МиГ» – зрелище для людей с крепкими нервами.



1962 – родился Юрий Наумов, музыкант, автор песен.



1978 – первое спамерское сообщение разослал один из менеджеров компьютерной компании DEC по примерно 400 адресам.



1982 – родилась Ребекка Холл, английская актриса («Престиж», «Город воров», «Вики Кристина Барселона», «Железный человек 3»)



1985 – родился Данила Козловский, российский актер театра и кино («Шпион», «Духless», «Легенда №17»)



1988 – в США вышли в свет мемуары Дональда Ригана, бывшего главы аппарата президента Рейгана, в которых он сообщил о том, что Рейган назначал даты важных встреч и принятия решений в соответствии с информацией, которую получал от астролога своей жены.



2003 – в Монголии отметили День рождения великого полководца древности, основателя единого монгольского государства Чингисхана. В честь этого события в Государственном Академическом театре оперы и балета Улан-Батора состоялась премьера оперы «Чинхисхан».



2004 – гитарный рифф в песне «Sweet Child O’Mine» группы «Guns N’Roses» признан лучшим рок-риффом всех времен. Список ста лучших гитарных риффов был составлен по результатам опроса, проведенного музыкальным журналом «Total Guitar». Второе место в рейтинге заняла группа «Nirvana» с песней «Smells Like Teen Spirit». Третье место досталось песне «Whole Lotta Love» группы «Led Zeppelin». В опросе приняли участие более двух тысяч читателей журнала.



2009 – газета «The Mail on Sunday» сообщила, что родина танков, Великобритания, прекращает их выпускать.

2014 – создан добровольческий батальон «Айдар».



Именины отмечают: Александр, Гаврила (Гавриил), Григорий.