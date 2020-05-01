01.05.2020 09:00

Праздник Весны и Труда: события 1 мая

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.



// Facebook

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.



Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.



Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей.



Кстати, в некоторых странах День труда отмечается в иное время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах День труда не отмечается.



Также в этот день...



В 1707 году состоялось объединение Шотландии с Англией (Англо-шотландская уния), образование Великобритании.



1786 – в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро».



1836 – в Александринском театре Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя «Ревизор». Реакционная критика встретила пьесу в штыки: «Нет, это не простые безделушки; на это обратить нужно строгое внимание. За эдакие вещи в Сибирь посылают». Травля так подействовала на Гоголя, что он решил на время уехать из России. Добровольное изгнание будет продолжаться (с кратковременными приездами на родину) более десяти лет.



1840 – в Англии появляются в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, позже удостоенный рыцарского звания.



1862 – родился Марсель Пруст, французский писатель.



1869 – харьковчане наблюдали редкое для наших широт явление – северное сияние.



1880 – родился Альберт Ласкер, американский филантроп, отец современной рекламы. Ласкер сделал рекламу агрессивной: она стала не просто информировать потенциального покупателя о новых товарах или услугах, а навязывать их им, т.е. фактически продавать.



1884 – в Чикаго началось строительство здания, впервые получившего титул «небоскреба». В первом небоскребе было всего 10 этажей...



1891 – первая маевка в Петербурге, организованная социал-демократической группой М. И. Бруснева.



1899 – впервые в продаже появился аспирин. Знали, к какому числу подгадать :)



1900 – харьковская маевка стала первым массовым политическим выступлением рабочих в Российской империи. 22 и 29 апреля на рабочих сходках было принято решение не выходить 1 мая на работу и устроить уличную демонстрацию. Городская социал-демократическая организация издала листовку. 1 мая в Харькове бастовало 10–11 тыс. чел. На Ващенковской леваде демонстранты (до 5 тыс. чел.) подняли красный флаг. В ответ на начавшиеся аресты около 3 тыс. рабочих, собравшихся около тюрьмы, потребовали освобождения арестованных. 2 мая рабочие вручили администрации предприятий и властям экономические требования. Забастовки и митинги на отдельных предприятиях продолжались еще несколько дней.



1907 – во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника Первого мая, а в Варшаве в этот день объявлена всеобщая забастовка.



1915 – в свой последний рейс вышел английский лайнер «Лузитания». Гибель этого корабля послужила поводом для вступления США в Первую мировую войну.



1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор «Коммунар» серии «Фордзон-Путиловец».



1924 – родился Виктор Астафьев, русский советский писатель, автор произведений «Царь-рыба», «Печальный детектив».



1928 – родился Виталий Мельников, режиссер («Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старший сын», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота»).



1931 – в Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого (на тот момент) здания в мире – 102-этажного «Эмпайр стейт билдинг».



1939 – торжественно открыта первая в Харькове линия троллейбуса. Она прошла от бывшего дома Красной Армии (Университетская горка, напротив Успенского собора) по Университетской улице, Спартаковскому переулку, площади Тевелева (Конституции) и улице Карла Либкнехта (Сумской) до ЦПКиО им. Горького. Протяженность линии - 6,6 км.



1940 – официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 года – в связи с войной.



1945 – в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.



1946 – родился Джон Ву, китайский и американский кинорежиссер («Сломанная стрела», «Без лица», «Миссия невыполнима-2», «Говорящие с ветром»).



1948 – провозглашено создание КНДР.



1949 – родилась Ядвига Поплавская, белорусская певица, участница группы «Верасы» («Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег»).



1954 – родился Рэй Паркер-младший, американский музыкант, самая известная композиция которого Ghostbusters (1984) стала лейтмотивом фильма «Охотники за привидениями» и достигла первого места в американском хит-параде.



1954 – в Сеуле преподобный Мун основал Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение всемирного христианства). В настоящее время у Муна имеются миллионы последователей в 150 странах мира.



1961 – Фидель Кастро объявил, что на Кубе отныне не будет выборов.



1961 – родилась Елена Ханга, российская журналистка и телеведущая. Наиболее известна как автор и ведущая популярных телешоу «Про это» и «Принцип домино».



1966 – последнее выступление «Битлз» в Англии во время концерта лауреатов ежегодного опроса музыкального журнала «New Musical Express» на стадионе «Уэмбли».



1978 – в Великобритании впервые Первое мая отмечается как государственный праздник.



2004 – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение – самое крупное в истории ЕС.



Именины отмечают: Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Феликс.