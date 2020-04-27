27.04.2020 06:00

Вороний праздник: события 27 апреля

В этот день по народным традициям вспоминали ворона.



// YouTube

Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» – то есть на особое семейное житье.



В этот день принято выказать уважение ворону. Его называют мудрой и вещей птицей. Чтобы задобрить ворона, нужно сварить кашу, вынести в сковороде в поле и перевернуть вверх дном. Птицу привлечет блеск, и она обязательно заинтересуется. После этого сковороду необходимо убрать. Считается, что прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство.



Также в этот день...



В 1520 году родился Сулейман I турецкий правитель, 10-й султан Османской империи. Сулейман считается величайшим султаном из династии Османов, ведь именно при его правлении Оттоманская Порта достигла апогея своего развития – наибольшего территориального расширения и военно-политического могущества. В Европе Сулеймана чаще всего называют Сулейманом Великолепным, тогда как в мусульманском мире - Сулейманом Кануни. В Украине известен прежде всего как муж Роксоланы.



1521 – на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана, первого мореплавателя, под командованием которого был совершен кругосветный вояж. Не везет им, Кука вот тоже…



1667 – уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом году и ставшую лучшей в его творчестве поэму «Потерянный рай».



1791 – родился Сэмюел Финли Бриз Морзе, американский художник и изобретатель, 1-й президент Национальной академии рисунка. Всем известны его телеграфный аппарат и азбука-код. А вот Морзе-художника знают немногие. Одна из его картин – «Галерея Лувра», где изображены 38 шедевров этого музея, сам Морзе и его друг – писатель Фенимор Купер с семьей.



1822 – родился Улис Симпсон Грант, американский генерал, главнокомандующий армией Севера в годы Гражданской войны в США и 18-й президент США (1869-77). Короче, тот, что на 50-долларовой купюре.



1865 – катастрофа на реке Миссисипи (США) с пассажирским колесным пароходом «Султанша». Пароход был перегружен – 2394 человека – более чем в 3 раза выше допустимой нормы. Кроме этого был взят попутный груз и уголь. В 8 милях от Мемфиса взорвался паровой котел. В считанные минуты судно превращается в исполинский костер, плывущий вверх по реке: паровая машина и второй котел не пострадали, гребные колеса продолжали вращаться. Количество убитых взрывом, погибших в огне, утонувших и пропавших без вести составило около 1653 человек, спаслись 741 человек. В больнице от увечий и ожогов умерло около 70 человек. Общее число жертв этой катастрофы составило более 1700 человек.



1900 – родился Уолтер Ланц, американский мультипликатор, благодаря которому в 1940 году появился на свет один из самых популярных мультипликационных героев дятел Вуди Вудпеккер.



1927 – появился на свет Евгений Моргунов – киноактер, сыгравший более 100 ролей. Но прославила его роль-маска Бывалого в комедиях Леонида Гайдая.



1931 – родился Игорь Давидович Ойстрах, российский скрипач, дирижер, народный артист СССР.



1938 – по обвинению в шпионаже в Москве арестовали профессора Льва Ландау, ведущего советского физика-теоретика.



1959 – родилась Марина Левтова, киноактриса. Снялась более чем в 50 художественных фильмах («Ключ без права передачи», «ТАСС уполномочен заявить», «Рафферти», «Визит к Минотавру», «Зона Любэ»).



1960 – На экраны СССР вышла 1-я серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная Александром Гавриловичем Ивановым («Ленфильм», 1959). Фильм стал лидером проката: его посмотрели 30,2 миллионов человек.



1965 – в США были запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Создателем памперсов стал Виктор Миллз – американский химик и по совместительству дедушка троих маленьких внуков.



1967 – родился Александр Лазарев-младший, актер театра и кино («Артефакт», «Тяжелый песок», «Парк советского периода», «Честь имею!..»)



1969 – родился Стас Михайлов, российский певец, композитор, автор песен.



1992 – после распада Югославии Сербия и Черногория образовали новую Федеративную Республику Югославия со столицей в Белграде.



1995 – Верховная Рада утвердила первую государственную награду Украины – орден Богдана Хмельницкого.



1995 – основано Государственное казначейство Украины.



2005 – свой первый полет совершил авиалайнер «Airbus A380»



2007 – в Таллинне демонтирован «Бронзовый солдат»



2010 – Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года в обмен на скидку цены на газ.



2012 – в центре Днепропетровска произошла серия террористических актов. По официальным данным, в результате 4 взрывов пострадали 27 человек.



Именины отмечают: Антон, Евстафий (Остап), Иван, Мартын.