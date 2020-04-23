23.04.2020 06:00

День украинских психологов: события 23 апреля

В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.



// Facebook

Всеукраинский день психолога отмечается ежегодно 23 апреля. В этом плане наша страна опередила многие другие государства, где такой профессиональный праздник отсутствует. Не существует и Международного дня психолога, вместо него празднуют Всемирный день психического здоровья (10 октября).

Из-за такой «несправедливости» зарубежные учреждения, где есть кафедра психологии, вводят свои локальные дни психолога, причем, как это ни удивительно, часто празднуют их именно весной. Так, в университете Миссури день психолога празднуют 27 апреля, а в Государственном университете Калифорнии – 3 апреля. А вот Всемирным днем позитивной психологии объявили 8 мая.



Один из выдающихся психологов прошлого столетия Жан Пиаже предсказал, что в 21 столетии психология станет одной из ведущих наук. Судя по всему, его прогноз начинает сбываться. Это высказывание прозвучит еще более значительно, если вспомнить, что официальное признание психология получила всего сто тридцать с небольшим лет назад – в 1879 году немецкий психолог В. Вундт открыл в Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.



Но вернемся к украинской психологической науке. Работа украинских психологов была отмечена многочисленными вкладами как в практическую, так и в теоретическую часть. Так, знаменитая Харьковская школа психологии активно исследовала восприятие у детей, механизмы возрастного развития. Собственно говоря, собрание психологических типологий современной науки – тоже результат деятельности украинцев.



Психологию можно назвать наукой, созидающей человека через познание. Жизнь человека – очень непредсказуемая и бурная. Будь вы политиком, бизнесменом, врачом или домохозяйкой – в вашей жизни, наряду с положительными эмоциями, неизбежны минуты разочарования, результатом которых могут стать негативные поступки. Иногда человеку тяжело удержать тяжесть этих проблем на своих плечах, и он может потерять надежду, веру в себя, а самое главное – свое здоровье. Избежать этого нам помогают мудрые советы опытных специалистов – психологов



* * *



23 апреля – символическая для мировой литературы дата. В этот день в 1616 году родились Уильям Шекспир, Морис Дрюон, Хальдоур Кильян Лакснесс, Мануэль Мехиа Вальехо. Это также день памяти ушедших из жизни Мигеля де Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Вега. И именно 23 апреля учрежден Всемирный день книг и авторского права.



У сегодняшнего праздника существует традиция: ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому присвоено звание Мировой столицы книги. Присвоение этого звания является свидетельством желания городов содействовать развитию книгоиздательского дела и чтения, а также сотрудничества между основными партнерами в книгоиздательском деле. Мировыми столицами книги становились очень разные города - Мадрид (Испания), Александрия (Египет), Нью Дели (Индия), Монреаль (Канада), Богота (Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд) и другие. А Мировой столицей книги 2015 года назван город Инчхону (Южная Корея).



С 23 апреля в течение всего года в Инчхоне будут проводиться различные мероприятия, посвященные роли книг в жизни общества. С 22 по 24 апреля власти города намерены провести книжный концерт с участием известных в Корее писателей для привлечения горожан к мероприятиям. Ряд акций, программ и мероприятий, посвященных книге, будут проходить до апреля следующего года. На ноябрь запланировано проведение культурной книжной выставки, а на октябрь – международной выставки детской литературы.



* * *



Кстати, день рождения Уильяма Шекспира стал датой празднования Дня английского языка. На сегодняшний день английский считается «мировым языком» – на нем говорит более миллиарда человек в нескольких десятках стран. Это язык не только англичан, но и жителей США, Ирландии, Канады, Мальты, Австралии, Новой Зеландии. Он используется в качестве официального в некоторых государствах Азии и Африки.



Люди, говорящие на этом языке, называются англофонами. Стоит отметить, что так называемый Standard English – чистый лондонский диалект – со временем претерпел множество изменений в разных регионах, и нередко англичанину сложно бывает понять англоговорящего американца или австралийца.



Английский язык наряду с французским является рабочим языком секретариата Организации объединенных наций, а также входит в число шести официальных языков ООН.



* * *



День испанского языка попал в календарь международных дат по инициативе департамента Организации Объединенных Наций по связям с общественностью. В 2010 году это подразделение выступило с предложением учредить праздники для каждого из шести официальных языков ООН.



С тех пор День испанского языка отмечается ежегодно 23 апреля, дата которого посвящена смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616).



И сегодня испанское влияние заметно во многих странах. На испанском языке, по разным оценкам, говорит от 450 до 500 миллионов человек — жители самой Испании, США, Мексики, стран Латинской и Южной Америки, некоторых государств Африки.



Также в этот день...



В 303 году по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.



1348 – король Англии Эдуард III учредил орден Подвязки. С его рождением связана романтическая история. На одном из балов танцевавшая с королем графиня Солсбери потеряла голубую подвязку, которая упала под ноги королю. Вокруг стали смеяться. Со словами "Позор тому, кто плохо подумает об этом" король надел подвязку на себя и пообещал, что она станет высшей наградой в стране. Обещание он выполнил, а произнесенные им слова стали девизом ордена.



1564 – родился Уильям Шекспир, английский поэт и драматург.



1656 – собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.



1801 – крепостной из уральского села Верхотурье Ефим Артамонов изобрел конструкцию, которая считается прообразом современного велосипеда. Его изобретение представляло собой цельнометаллическую конструкцию с двумя колесами. Переднее колесо размером в человеческий рост было гораздо больше заднего. У велосипеда были деревянное седло и руль. Изобретатель сам протестировал свое творение, совершив пробег из села Верхотурье в Москву. В сие путешествие (около 2000 верст!! – это первый велопробег) крепостного Артамонова послал его хозяин – владелец завода, который возжелал удивить царя Александра I «диковинным самокатом». За изобретение велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Велосипед хранится в краеведческом музее Нижнего Тагила.



1889 – Антон Павлович Чехов в письме брату Александру написал фразу: «Краткость – сестра таланта». И надо сказать, Антон Палыч не ошибся – фраза почти мгновенно стала крылатой и популярна и по сей день.



1891 – родился Сергей Прокофьев, русский советский композитор («Ромео и Джульетта», «Александр Невский», «Золушка», «Петя и волк»).



1896 – в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.



1902 – родился Хальдоур Кильян Лакснесс (настоящее имя Хальдоур Гудьонссон) (ум. 1998), исландский писатель. Лауреат Нобелевской премии 1955 года.



1907 – Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско на двухмачтовом судне в плавание вокруг света.



1913 – спуск на воду «Аквитании», единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.



1918 – родился Морис Дрюон, французский писатель (цикл «Проклятые короли»). Всего Дрюон написал свыше 50 романов, драматургических поэм и пьес. Он стал одним из 75 обладателей Большого креста ордена Почетного легиона – высшей государственной награды Франции.



1918 – родился Георгий Вицин, киноактер («Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Композитор Глинка», «Белинский», «Двенадцатая ночь», «Женитьба Бальзаминова», «Джентльмены удачи» и др.).



1920 – родился Григорий Тютюнник (ум. 1961), украинский писатель.



1932 – в Стратфорде-он-Эйвоне был открыт Королевский шекспировский театр, который проводит шекспировские фестивали.



1936 – родился Рой Орбисон, американский певец.



1954 – родился Майкл Мур, американский режиссер («Боулинг для Колумбины», «Фаренгейт 9/11»).



1954 – в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.



1956 – состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.



1959 – создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).



1964 – открылся театр на Таганке в Москве. Недавние выпускники училища им. Б.В. Щукина сыграли пьесу Б. Брехта «Добрый человек из Сезана», поставленную их педагогом, а к моменту премьеры главным режиссером, Юрием Любимовым. Спектакль стал и дебютом на сцене З. Славиной, В. Золотухина, Н. Губенко.



1964 – основание фирмы граммофонных пластинок «Мелодия».



1967 – стартовал советский космический корабль «Союз-1», пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.



1958 – появились первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов.



1975 – в Киеве открылся украинский музей книги.



1979 – родился Лаури Илонен, музыкант, певец, лидер финской группы The Rasmus.



1982 – выход компьютера ZX Spectrum.



1990 – родился Дев Патель, английский актер индийского происхождения («Миллионер из трущоб», «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»).



1991 – В Украине принят закон о свободе совести.



1992 – в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети «Макдоналдс» (на 700 мест).



2001 – компания «Intel» представляет свой новый процессор «Pentium 4».



Именины отмечают: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.