26.05.2020 06:00

Комариный праздник: события 26 мая

В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.



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На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря.



Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров – готовь по ягоды коробов; если много мошек – готовь по грибы лукошек».



Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара – их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени – комариное племя на дюжину убавится.



Также в этот день...



В 1265 году человечеству послан Данте Алигьери, автор «Божественной комедии» и поэт, которому Италия обязана созданием литературного языка.



1761 – Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере.



1907 – родился Джон Уэйн (настоящее имя Мэрион Майкл Моррисон), американский актер, чье имя стало нарицательным бравого стрелка. Джон Уэйн играл классических героев в вестернах: прямых, храбрых и одиноких. Когда ему надоело играть, стал активным консервативным политиком.



1923 – умер Борис Кустодиев, русский художник-портретист. Особенно любил посещать города и села на Верхней Волге. Именно здесь он черпал вдохновение и находил типажи для своих работ, так называемой, «волжской серии» («Купчиха за чаем», «Гуляние на Волге»).



1924 – начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Украине.



1928 – на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.



1935 – родился Алан Чумак, телецелитель, заряжающий воду в банках и кружках, избавляющий от душевных потрясений, ран, рубцов, шрамов, комплексов, а главное – от последних капель бдительности и здравого смысла.



1936 – родился Виталий Коротич, советский, русский и украинский поэт, прозаик, публицист, журналист, колумнист, сценарист. Достиг широкой известности в стране и за рубежом как главный редактор журнала «Огонек» во время перестройки, его называли одним из «прорабов перестройки».



1938 – в городе Вольфсбург Адольф Гитлер самолично заложил первый камень под заводскую новостройку – «Фольксваген» (Volkswagen). К концу войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов.



1948 – родился Дэвид Боуи (умер 10 января 2016 года), британский музыкант, актер и инопланетянин.



1961 – родился Тарсем Синх, американский режиссер индийского происходжения («Белоснежка: Месть гномов», «Война Богов: Бессмертные», «Запределье», «Клетка»).



1964 – родился Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.



1966 – родилась Хелена Бонэм Картер, британская актриса. Получила известность как исполнительница «аристократических» ролей в экранизациях произведений английской классической литературы (главным образом, Шекспира), однако в жизни является весьма скандальной особой и «модной хулиганкой». Хелена долгие годы состоит в гражданском браке с режиссером Тимом Бертоном. Они живут раздельно, в соседних домах, которые соединены между собой подземным коридором. У звездной пары двое детей. С момента знакомства с Бертоном на съемках «Планеты обезьян» актриса играет во всех последующих фильмах режиссера («Большая рыба», «Суинни Тодд: демон-парикмахер с Флит Стрит», «Алиса в Стране Чудес», «Мрачные тени»).



1971 – родился Мэтт Стоун, американский киноактер. Наиболее известен как создатель мультсериала «South Park» совместно с Треем Паркером.



1977 – Человек-Муха Джордж Уиллинг за три с половиной часа взобрался по внешней стене на крышу Всемирного торгового центра Нью-Йорка.



1987 – в СССР принят Закон о кооперативах, предоставляющий еще больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности.



1995 – состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.



1995 – умер Фриц Фреленг, американский мультипликатор, пятикратный лауреат Оскара. Его детишки – герои Луни Тьюнс, кот Сильвестр, Даффи Дак, Бакс Бани и другие короли гэгового десятиминутного мультипликационного юмора.



1998 – умер Эмиль Брагинский, советский и российский киносценарист, драматург, писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР. 25 лет работал в содружестве с великим режиссером Рязановым. Вместе они написали сценарии таких известных кинокомедий, как «Берегись автомобиля » (1966), «Зигзаг удачи» (1968), «Старики-разбойники» (1972), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1980), «Вокзал для двоих» (1982) и др. Все эти работы вошли в сокровищницу советского кинематографа.



2004 – польские археологи обнаружили 13 лекционных залов, которые, как предполагается, являются первыми доказательствами существования в древности университета в Александрии. «Это древнейший университет, который когда-либо основывался в мире», – сказал руководитель экспедиции. Аудитории, которые могли вместить 5 тыс. студентов, являются частью университета, построенного в V веке и действовавшего до VII века. «Это первое материальное доказательство существования академической жизни в Александрии», – отметил он. Ранее доказательства существования образования в Александрии встречались лишь в исторических документах и литературе.



2004 – в Киеве открыт памятник «Защитникам границ Отечества всех поколений». Памятник установлен возле администрации Государственной пограничной службы Украины вблизи Золотых ворот.



2008 – умер Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер. В работах Поллака всегда снимались выдающиеся актеры Голливуда – Роберт Митчум в «Якудзе», Роберт Редфорд в «Трех днях Кондора» и Том Круз в «Фирме». Сам Поллак появлялся на экране тоже в работах выдающихся режиссеров. Так, он сыграл в фильме Вуди Аллена «Мужья и жены», ленте Роберта Алтмана «Игрок», картине Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу» и фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Фильм «Майкл Клейтон», где Клуни и Поллак играли ведущие роли, был номинирован на «Оскара» в 7 категориях.



2010 – умер Лесь Сердюк, советский и украинский актер театра и кино («Гетманские клейноды», «Тарас Бульба», «Приключения на хуторе близь Диканьки», «Мамай»). Народный артист Украины.



2014 – начались бои за Донецкий аэропорт. Бои велись без остановки, все лето и до конца 2014-го, и, несмотря на попытки установления перемирия, продолжились в январе 2015-го. Аэропорт полностью разрушен 22 января 2015 года в результате атаки российских войск и террористических группировок. 21 января 2015 года украинские силы признали потерю контроля над аэропортом и вынуждены были отступить.



Именины отмечают: Александр, Василий, Георгий (Егор, Юрий), Гликерия, Ефим, Ирина, Макар, Сергей.