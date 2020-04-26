26.04.2020 09:00

Годовщина Чернобыльской катастрофы: события 26 апреля

26 апреля 1986 года произошла самая известная техногенная авария современности.



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В 1 час 23 минуты по киевскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.



Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.



Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза.



По официальным данным, сразу после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, которые участвовали в тушении пожаров и расчистки, получили высокие дозы радиации. Почти 404 тысяч человек были переселены из своих домов. За 29 лет последствия аварии унесли жизни 1,5 миллиона человек.



Зона отчуждения вокруг ЧАЭС в Киевской и Житомирской областях, в которую входят и покинутый людьми город Припять, и Чернобыль, где сейчас живут лишь несколько сотен работников станции и местных учреждений, заражена радиоактивной пылью с содержанием урана, плутония, цезия-137 и стронция-90.



15 декабря 2000 года деятельность ЧАЭС, как производителя электроэнергии, была прекращена.



Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.



В сентябре 2003 года на саммите СНГ президент Украины Леонид Кучма предложил странам-участницам Содружества объявить 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Совет глав государств СНГ поддержал это предложение.



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Сегодня отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Дата выбрана не случайно: 26 апреля знаменует собой основание WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности), призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире.



Как ни смешно это звучит, но праздновать День интеллектуальной собственности предложили китайцы. Именно делегация из Поднебесной вынесла предложение отмечать этот праздник на рассмотрение WIPO 9 августа 1999 года.



Этот день предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества.



Также в этот день...



В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.



1783 – тринадцатилетнего Людвига ван Бетховена назначили музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.



1792 – Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. С этой песней на устах 30 июля того же года в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон, а песня стала известна как «Марсельеза».



1798 – родился Эжен Делакруа, французский художник.



1863 – в петербургском Мариинском театре была впервые исполнена опера украинского композитора Семена Степановича Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Либретто написал сам Семен Степанович, и он же выступил в главной партии удалого казака-подкаблучника Карася.



1910 – родился Томоюки Танака, японский продюсер и кинорежиссер, автор величайшего в истории сериального бестселлера о Годзилле.



1912 – был создан первый в русской и мировой мультипликации объемный фильм «Прекрасная Люканида» (создатель фильма В. А. Старевич).



1939 – родился Владислав Дворжецкий, актер театра и кино («Бег», «Земля Санникова», «Капитан Немо»).



1945 – Украина вошла в состав ООН как член-основатель.



1963 – родился Джет Ли (настоящее имя Ли Лянцзе), китайско-американский актер фильмов кунг-фу.



1964 – в продаже появился первый диск «Rolling Stones».



1977 – открытие клуба «Студия 54».



1978 – родилась Стана Катик, канадская актриса («Касл»).



1980 – родился Ченнинг Татум, американский актер («Орел Девятого легиона», «Мачо и ботан», «Шаг вперед», «Клятва», «Дорогой Джон»).



1991 – принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».



1994 – Американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что ими обнаружен последний, шестой кварк (Top или t-кварк), поиск которого велся в течение 20 лет.



1998 – в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самый массовый в истории сеанс одновременной игры в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех. В том же году на лондонском марафоне Ник и Аластэйр Бенбоу установили мировой рекорд в марафоне с привязанными друг к другу ногами – 3 часа 40 минут 16 секунд.



1999 – кощунственно-одноименный компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.



Именины отмечают: Артем, Дмитрий.