25.04.2020 09:00

День дочери: события 25 апреля

Праздник является логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер.



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Все чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля.



Когда он возник и кем учрежден – этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен.



День дочери – это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить ее родители. Этот праздник должен стать еще одним в череде семейных праздников, дабы укреплять семейные отношения и любовь членов семьи по отношению друг к другу.



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Ежегодно 25 апреля отмечается День ДНК. Он установлен в честь выхода 25 апреля 1953 года британского журнала «Nature», в котором были опубликованы три статьи, посвященных открытию молекулярной структуры ДНК, авторства Джеймса Уотсона, Фрэнсиса Крика, Мориса Уилкинса, Розалинд Франклин и их коллег.



Статья Фрэнсиса Крика и Джеймса Уотсона «Молекулярная структура нуклеиновых кислот», посвященная описанию двухспиральной модели молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), включала всего один простой рисунок и занимала чуть более одной странички, но она стала началом новой истории генетики, поворотным моментом в истории биологии. Великое открытие ученых из Кембриджа было оценено по достоинству, и в 1962 году они были удостоены Нобелевской премии по физиологии или медицине.



Впервые день ДНК был отпразднован в США в 2003 году в честь 50-летия открытия двойной спирали ДНК, апрель того года был объявлен в США месяцем, посвященным геному человека, в честь завершения проекта «Геном человека». Начиная с 2010 года, ежегодный день ДНК в апреле отмечает американский Национальный институт исследований генома человека (National Human Genome Research Institute – NHGRI). К этому дню в NHGRI приурочены специальные образовательные программы.



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С 2008 года ежегодно 25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии. Малярия – группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки. Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией; примерно 660 тысяч из них умирает. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки южней Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет.



Также в этот день…



В 1599 году родился Оливер Кромвель, британский государственный деятель, лорд-протектор Англии, Ирландии и Шотландии.



1719 – в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».



1780 – «Высочайше повелено генерал-губернатору Малороссийскому, Курскому и Харьковскому графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому об учреждении Харьковского наместничества». При этом местечки Волчанск, Валки, Краснокутск, Богодухов, Мирополье, Белополье, Лебедин и Недригайлов были переименованы в города.



1783 – в Анноне (Франция) был запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.



1792 – во Франции гильотина впервые применена как орудия казни. Смертельное приспособление установил доктор Жозеф Гийотен на Гревской площади в Париже.



1826 – в Англии был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.



1867 – японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.



1901 – в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера. Всех владельцев машин обязали зарегистрировать свои фамилии и адрес, а также описание их автомобиля. После этого им вручалась небольшая табличка, на которой были указаны инициалы владельца. В первый же год было выдано 954 номера. Кстати, стоили они тогда 1 доллар.



1907 – родился Василий Соловьев-Седой, композитор.



1917 – родилась Элла Фицджералд, великая американская (и не только) джазовая певица.



1928 – родился Юрий Яковлев, советский актер («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы», «Кин-дза-дза»).



1931 – Фердинанд Порше основал компанию Porsche.



1940 – родился Аль Пачино, американский актер театра и кино («Крестный отец», «Запах женщины», «Адвокат дьявола», «Лицо со шрамом»).



1940 – родился Михаил Кононов, советский актер театра и кино («Большая перемена», «Гостья из будущего»).



1945 – родился Бьорн Кристиан Ульвеус, шведский гитарист, вокалист, композитор и один из основателей квартета АВВА.



1945 – встреча на Эльбе советских и американских войск.



1952 – родился Владислав Третьяк, хоккеист, вратарь.



1954 – американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.



1969 – родилась Рене Зеллвегер, американская актриса («Дневник Бриджет Джонс», «Чикаго»).



1994 – указом Президента Украины был создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания



1997 – из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть Интернет терпит самый большой сбой в истории.



Именины отмечают: Анфиса, Афанасия, Василий, Давыд, Иван, Исаак, Мария, Марфа, Мина, Сусанна, Тамара.