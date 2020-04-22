День Матери-Земли: события 22 апреля

Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды. В этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях.
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В этом году вместе с Днем земли проходит и Марш парков (официальное название – Дни заповедников и национальных парков). Это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы).
Сам праздник ведет свою историю из США. Когда, начиная с 1990 года, темой Дня Земли стали национальные парки, то данное экологическое направление с каждым годом приобретало все большую актуальность и новое значение, и к 1995 году появились Дни заповедников и национальных парков.
Также в этот день...
22 апреля 1500 года в городе Порту-Сегуру бросил якорь корабль Педру Алвариша Кабрала – спустя 8 лет после того, как Христофор Колумб впервые добрался до берегов Америки. Отмечается как День открытия Бразилии.
1724 – родился Иммануил Кант, немецкий философ.
1838 – впервые пароход пересек Атлантический океан. В гавань Нью-Йорка прибыл английский корабль «Сириус». Он затратил на путешествие 18 дней и 10 часов и всего на несколько часов опередил конкурента – пароход «Грейт Вестерн», который ушел в море на четыре дня позже. В 1819 году океан пересекал американский корабль «Саванна», но на нем паровые двигатели были вспомогательным средством и большая часть плавания прошла под парусами.
1864 – Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появилась надпись «In God We Trust».
1899 – родился Владимир Набоков, русский писатель.
1907 – родился Иван Ефремов, ученый-палеонтолог и писатель, корифей научной фантастики («Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская», дилогия «На краю Ойкумены»).
1937 – родился Джек Николсон, американский актер, сценарист и режиссер.
1943 – Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.
1952 – 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.
1966 – родился Юрий и Владимир Торсуевы, они же Электроник и Сыроежкин в «Приключениях Электроника».
1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
1972 – первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, Сильвия Кук и Джон Файерфакс, прибыли в Австралию; они были в море в течение 362 дней.
1974 – родился Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье.
1982 – родился Кака (с ударением на второй слог), бразильский футболист с мировым именем.
1983 – немецкий журнал «Шпигель» начал публикацию дневников Гитлера (позже выяснилось, что это была подделка).
2011 – в Бирме нашли самую крупную морскую жемчужину.
В Харькове...
Главной святыней Покровского собора с 1844 года становится Озерянская икона Божьей Матери, которая на зимние месяцы переносится из Куряжа в Покровский монастырь. «В 1844 году преосвященный Иннкокентий выхлопотал у Св. Синода разрешение переносить ежегодно икону на зимние месяцы из Куряжа в Харьков. В виду этого установлены два крестных хода: один 30 сентября, когда икона переносится из Куряжа в Харьков, а другой 22 апреля, когда происходит перенос иконы из Харькова в Куряж…»
Именины отмечают: Антон, Вадим, Гавриил.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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