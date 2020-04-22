22.04.2020 06:00

День Матери-Земли: события 22 апреля

Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.



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Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды. В этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях.



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В этом году вместе с Днем земли проходит и Марш парков (официальное название – Дни заповедников и национальных парков). Это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы).



Сам праздник ведет свою историю из США. Когда, начиная с 1990 года, темой Дня Земли стали национальные парки, то данное экологическое направление с каждым годом приобретало все большую актуальность и новое значение, и к 1995 году появились Дни заповедников и национальных парков.



Также в этот день...



22 апреля 1500 года в городе Порту-Сегуру бросил якорь корабль Педру Алвариша Кабрала – спустя 8 лет после того, как Христофор Колумб впервые добрался до берегов Америки. Отмечается как День открытия Бразилии.



1724 – родился Иммануил Кант, немецкий философ.



1838 – впервые пароход пересек Атлантический океан. В гавань Нью-Йорка прибыл английский корабль «Сириус». Он затратил на путешествие 18 дней и 10 часов и всего на несколько часов опередил конкурента – пароход «Грейт Вестерн», который ушел в море на четыре дня позже. В 1819 году океан пересекал американский корабль «Саванна», но на нем паровые двигатели были вспомогательным средством и большая часть плавания прошла под парусами.



1864 – Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появилась надпись «In God We Trust».



1899 – родился Владимир Набоков, русский писатель.



1907 – родился Иван Ефремов, ученый-палеонтолог и писатель, корифей научной фантастики («Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская», дилогия «На краю Ойкумены»).



1937 – родился Джек Николсон, американский актер, сценарист и режиссер.



1943 – Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.



1952 – 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.



1966 – родился Юрий и Владимир Торсуевы, они же Электроник и Сыроежкин в «Приключениях Электроника».



1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.



1972 – первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, Сильвия Кук и Джон Файерфакс, прибыли в Австралию; они были в море в течение 362 дней.



1974 – родился Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье.



1982 – родился Кака (с ударением на второй слог), бразильский футболист с мировым именем.



1983 – немецкий журнал «Шпигель» начал публикацию дневников Гитлера (позже выяснилось, что это была подделка).



2011 – в Бирме нашли самую крупную морскую жемчужину.



В Харькове...



Главной святыней Покровского собора с 1844 года становится Озерянская икона Божьей Матери, которая на зимние месяцы переносится из Куряжа в Покровский монастырь. «В 1844 году преосвященный Иннкокентий выхлопотал у Св. Синода разрешение переносить ежегодно икону на зимние месяцы из Куряжа в Харьков. В виду этого установлены два крестных хода: один 30 сентября, когда икона переносится из Куряжа в Харьков, а другой 22 апреля, когда происходит перенос иконы из Харькова в Куряж…»



Именины отмечают: Антон, Вадим, Гавриил.