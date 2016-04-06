06.04.2016 06:00

День спорта на благо мира: события 6 апреля

Официальное название праздника – Международный день спорта на благо развития и мира.



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Решение отмечать этот праздник Генеральная Ассамблея ООН приняла 23 августа 2013 года. По замыслу учредителей, Международный день спорта станет удачным дополнением Международному Олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня. В День спорта миллионы людей во всем мире также будут принимать участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.



Расходы же на все мероприятия должны покрываться за счет добровольных взносов.



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Еще один спортивный повод: в 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры (они продолжались с 6 по 15 апреля). Первым олимпийским чемпионом стал американский легкоатлет Джеймс Конноли. Он установил рекорд в тройном прыжке – 13.71 м.



История Олимпийских Игр ведет свое начало с 776 года до нашей эры, когда раз в четыре года в Древней Греции в Олимпии устраивались популярные общегреческие празднества и состязания в честь Бога Зевса. В это время объявлялся «священный мир», когда не велись военные действия и дороги в Олимпию были безопасны.



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У американцев сегодня мульти-праздник: с 6 апреля 1906 года они отмечают Animated Cartoon Birthday. Именно в этом году Джон Стюарт Блэктон и Альберт Э. Смит, основатели кинематографического объединения «Витаграф», сделали серию первых анимационных фильмов «Комические фазы смешных лиц» («Нumorous Phases of Funny Faces»). Вальтер Р. Бут также снимает фильм «Рука художника» («Тhe Hand of the Artist») о том, как из-под руки рисовальщика появляется картина и как она «оживает».



Также в этот день...



В 248 году в правление римского императора Филиппа Араба, сына арабского вождя из города Трахонитида, было пышно отмечено 1000-летие Рима. Наверное, не было в истории более кроваво отпразднованного юбилея. Только в Колизее за три дня было убито 60 львов, 40 лошадей, 32 слона, 30 леопардов, 20 ослов, 10 тигров, 10 гиен, 10 жирафов, 10 зебр, 6 бегемотов и один носорог. Но самое главное – римский юбилей стал последним днем жизни для двух тысяч гладиаторов. Историкам не вполне ясно, почему празднование назначили именно на этот день и год. Ведь согласно самому авторитетному древнеримскому историку Марку Теренцию Варрону, дата основания Вечного города легендарным Ромулом – 21 апреля 753 года до нашей эры. Этой же даты придерживаются и в современной Италии. Так, в 1997 году поздравляли Рим с 2750-м «днем рождения».



1580 – произошло самое мощное из всех землетрясений, имевших место в малосейсмичном районе Па-де-Кале. В Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские церкви, включая старый Собор Святого Павла. В Дувре цунами унесло около 120 жизней.



1654 – спустя три месяца после провозглашения Переяславской радой объединения Украины с Россией, царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. В этой грамоте впервые в качестве титула русского монарха были использованы слова «всея Великия и Малыя России самодержец».



1748 – обнаружены руины Помпей (Италия).



1812 – родился Александр Герцен, российский общественный деятель и писатель-публицист, разбудивший декабристов.



1836 – родился Николай Склифосовский, российская фея хирургии с волшебным скальпелем вместо палочки. А еще он внедрил в России принципы септики и антисептики.



1874 – родился Гарри Гудини, американский фокусник.



1933 – родился Станислав Любшин, советский российский актер («Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза»).



1938 – учёный-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.



1956 – родился Игорь Саруханов, певец и композитор, автор песен («Дорогие мои старики», а также песни-загадки «Скрип колеса»/»Скрипка, леса...»/«Скрипка-лиса»).



1970 – родилась Ирина Билык, украинская певица.



1971 – родился Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International».



1975 – родился Фоззи (Александр Сидоренко), участник группы «Танок на майдані Конго».



1975 – родился Денис Клявер, участник дуэта «Чай вдвоем».



1985 – американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.



Именины отмечают: Андрей, Артем, Захар, Петр, Степан, Яков.