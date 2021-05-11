Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 мая

Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
Утром пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются только небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.
Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.
Молния перед дождем – осадки будут идти долго.
Иволга кричит и ее крик похож на кошачий – скоро пойдет дождь.
Муравьи срочно перебираются на сухой твердый грунт – жди затяжных ливней.
Много майских жуков – к засушливым дням.
Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот - лето будет дождливым.
12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
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