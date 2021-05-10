10.05.2021 13:58

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 11 мая

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без существенных осадков.

Утром малооблачно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +9°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер северный, 7 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем облачно с просянениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером облачно с просянениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +14°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня 11 мая будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если звезды сильно мерцают на рассвете – будет дождь в самое ближайшее время.



Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.



Весь день дует ветер с юга – летом будет много урожая, а также гроз.



Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды – год будет урожайным.



Понизилась температура до окончания дождя – в ближайшие дни погода улучшится.



Если ночь теплая, а небо звездное, значит будет хороший урожай.



Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Берёзовый сок собирали и заготавливали впрок. При его сборе использовали специальные возвышения. Чем выше взят натуральный сок, тем он ценнее, вкуснее и целебнее. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.