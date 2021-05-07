07.05.2021 16:56

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.





В субботу, 8 мая, в результате прохождения холодного атмосферного фронта с волнами, на Харьковщине ожидается прохладная и дождливая погода. Ночью небольшой дождь, днем ​​умеренный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, местамим усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+10°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +14°С). Атмосферное давление составит 742-743 мм рт.ст.



В воскресенье, 9 мая, погоду будет определять восточная периферия антициклона Utine с центром над Румынией. Поэтому будет преимущественно без осадков, но ветрено. Лишь на юго-востоке области небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +15°С).



В понедельник, 10 мая, облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м , днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +17°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.