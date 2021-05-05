05.05.2021 13:48

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 мая

Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +17°...+14°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. 6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны.



По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: "Егорий землю отмыкает".



День выдался теплым – лето будет ранним.



Если на Егория Вешнего идет ливень – будет много травы и, соответственно, сена.



Ветер с севера предвещает ранние морозы осенью.



На березе листья крупные, значит, урожай будет хорошим и обильным.



Нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо – может ударить молния.