Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 мая

Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +17°...+14°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. 6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны.
По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: "Егорий землю отмыкает".
День выдался теплым – лето будет ранним.
Если на Егория Вешнего идет ливень – будет много травы и, соответственно, сена.
Ветер с севера предвещает ранние морозы осенью.
На березе листья крупные, значит, урожай будет хорошим и обильным.
Нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо – может ударить молния.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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