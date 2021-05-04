Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 мая

Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+12°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+13°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Геомагнитные колебания, которые произойдут в среду, не приведут к возникновению магнитных бурь. Но людям, которые зависимы от активности Солнца, все же следует быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. В прежние времена заметили, что если 5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней по утрам будет достаточно холодно.
Если рано зацвела черемуха, то быть лету теплым. Однако скоро должно похолодать, наступят «черемуховые холода».
Если зацвела рябина, то тепло будет стойким.
Кукушка закуковала – морозы прекратятся.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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