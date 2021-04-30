30.04.2021 06:50

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 30 апреля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем сплошная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером сплошная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +17°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Народные приметы. 30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются в народе покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже и берёза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки