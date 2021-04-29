29.04.2021 06:45

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 29 апреля

Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков

Утром небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Народные приметы. 29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют "Разрой берега", поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай»