Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 апреля

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +0°...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Народные приметы. В этот день почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день осматривают пасеки: «На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной весне в это время распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.
Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.
Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.
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