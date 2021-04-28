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28.04.2021  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 апреля

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +0°...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Народные приметы. В этот день почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день осматривают пасеки: «На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной весне в это время распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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