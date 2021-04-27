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27.04.2021  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 27 апреля

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +0°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность, дождь, вероятность осадков 63%. Температура воздуха +9°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +7°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Народные приметы. 27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. В народе святого Мартына называли Лисогоном, также этот день имел название "Вороний праздник". В это время лисицы переселяются из старых нор в новые: «На Мартына на лисиц нападает курячья слепота». Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля - в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы. Прилетают стрижи и касатки

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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