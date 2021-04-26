Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 26 апреля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
Утром небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем сплошная облачность, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +12°...+10°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, дождь, вероятность осадков 89%. Температура воздуха +6°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Народные приметы. 26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше), зеленеет малина.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.
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