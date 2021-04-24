24.04.2021 08:00

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 24 апреля

Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Утром небольшая облачность, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +5°...+8°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Народные приметы. 24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)». Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.