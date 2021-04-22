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22.04.2021  06:50   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 22 апреля

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.


Прогноз погоды в Харькове на четверг, 22 апреля

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Народные приметы. В этот день почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. В старину с этого дня начинался выгон скота в поле. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние". Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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