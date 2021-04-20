20.04.2021 15:57

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 21 апреля

В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.

Утром пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +7°...+14°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +13°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют



Народные приметы. Наши предки примечали: если рассвет ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно - быть летом частым дождям, ясный светлый день обещает хорошее лето, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.



Вечерние сумерки ранние и луна отливает красным – на следующий день будет тепло, но возможна гроза.