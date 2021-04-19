19.04.2021 15:17

Со вторника погода ухудшится: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 20 апреля

Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

В результате перемещения на территорию Харьковской области активного южного циклона, утром и днем 20 апреля ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут значительные дожди, местами с грозами. Произойдет усиление ветра местами до 15-20 м/с. Вниманию метеозависимых людей: предусматриваются значительные колебания атмосферного давления в течение 21 и 22 апреля. Температурный фон существенно не изменится: ночью 4 - 9 ° тепла, днем воздух прогреется до 10 - 15 ° тепла.



Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +7°...+14°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 95%. Температура воздуха +12°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Синоптики сообщают, что в течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Тем не менее, магнитных бурь они не вызовут.



Народные приметы. Считалось, что какова погода 20 апреля – такова она будет и 20 сентября.



По погоде этого дня судили о будущем урожае.



Заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете сулят много гречки и зерновых.



Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время уродятся калина и малина.



Если в этот день светит солнце, значит будет хороший урожай репы и остальных ранних корнеплодов.



Смотрели вечером на небо: если звезд много, то в лесу будет также много грибов и ягод.



Нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время, так как можно накликать несчастье.