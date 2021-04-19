Со вторника погода ухудшится: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 20 апреля

Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В результате перемещения на территорию Харьковской области активного южного циклона, утром и днем 20 апреля ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут значительные дожди, местами с грозами. Произойдет усиление ветра местами до 15-20 м/с. Вниманию метеозависимых людей: предусматриваются значительные колебания атмосферного давления в течение 21 и 22 апреля. Температурный фон существенно не изменится: ночью 4 - 9 ° тепла, днем воздух прогреется до 10 - 15 ° тепла.
Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +7°...+14°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 95%. Температура воздуха +12°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Синоптики сообщают, что в течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Тем не менее, магнитных бурь они не вызовут.
Народные приметы. Считалось, что какова погода 20 апреля – такова она будет и 20 сентября.
По погоде этого дня судили о будущем урожае.
Заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете сулят много гречки и зерновых.
Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время уродятся калина и малина.
Если в этот день светит солнце, значит будет хороший урожай репы и остальных ранних корнеплодов.
Смотрели вечером на небо: если звезд много, то в лесу будет также много грибов и ягод.
Нельзя в этот день смотреть на улицу через окно, тем более в ночное время, так как можно накликать несчастье.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
влажность:
давление:
ветер: