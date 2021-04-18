18.04.2021 15:18

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 апреля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 48%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +14°...+10°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Солнечная активность приходит в норму, космическая погода не сулит неприятных сюрпризов. Магнитные бури не произойдут.



Народные приметы. Утренний туман говорит о том, что до конца апреля преимущественно будет сухо.



Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.



Если день тихий, а ночь звездная, то уродится горох.



Если стоит тихая погода – будет хороший урожай зерновых и овощей.



Ветер весь день – к неурожаю.



Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.



Перелетные птицы летят стаями — к теплой весне.