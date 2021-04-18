Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 апреля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 48%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +14°...+10°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Солнечная активность приходит в норму, космическая погода не сулит неприятных сюрпризов. Магнитные бури не произойдут.
Народные приметы. Утренний туман говорит о том, что до конца апреля преимущественно будет сухо.
Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.
Если день тихий, а ночь звездная, то уродится горох.
Если стоит тихая погода – будет хороший урожай зерновых и овощей.
Ветер весь день – к неурожаю.
Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.
Перелетные птицы летят стаями — к теплой весне.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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