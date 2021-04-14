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14.04.2021  14:24   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 апреля

Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +5°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +13°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие метеозависимых людей не повлияют.

Народные приметы. Голуби разворковались – близится тепло.

Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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