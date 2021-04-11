11.04.2021 07:00

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 11 апреля

Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Народные приметы. 11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского. Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.