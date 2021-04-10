10.04.2021 07:00

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 10 апреля

Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем небольшая облачность. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером ясно. Температура воздуха +12°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Народные приметы. В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.