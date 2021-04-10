Прогноз погоды в Харькове на субботу, 10 апреля

Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Днем небольшая облачность. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером ясно. Температура воздуха +12°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Народные приметы. В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.
Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы!
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 9 апреля
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