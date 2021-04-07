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07.04.2021  07:10   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 апреля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 67%. Температура воздуха +3...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность, дождь. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 735 мм рт.ст.

Вечером дождь. Температура воздуха +9°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность практически не изменится. Возмущения геомагнитного поля не спровоцируют происхождение магнитных бурь.

Народные приметы. 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола», - считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза - к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозному; оттепель - много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая - весна ранняя будет. Для рыболовов этот день хорош - на Благовещенье рыба хорошо ловится.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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