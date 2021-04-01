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01.04.2021  14:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 апреля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +5...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 28%. Температура воздуха +14°...+10°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность практически не изменится. Возмущения геомагнитного поля не спровоцируют происхождение магнитных бурь.

Народные приметы. Если в этот день пошел дождь, значит грибов будет много.

Днем жарко, а ночью похолодало – ближайшие дни будут погожими.

Если в этот день кошка сворачивается в клубок и прячет нос - вскоре похолодает. Если просится на улицу – будут теплые и солнечные дни.

Для избавления от различных недугов в этот день следует умыться колодезной водой.

Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берёз.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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