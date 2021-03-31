31.03.2021 16:13

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 апреля

В первый день апреля на Харьковщине ожидается теплая и сухая погода под влиянием воздушной массы из центральной Европы.





Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+9°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие геомагнитные колебания, которые будут происходить в течение суток, не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет.



Если ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным. Если день дождливый, то можно не опасаться летней засухи.



Какая погода в этот день, такой она будет и через полгода (1 октября).



В это время в небе появляются первые коршуны.



