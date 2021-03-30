30.03.2021 14:34

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 31 марта

День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Геомагнитная обстановка порадует своей благоприятностью. Людям, зависящим от капризов природы, не стоит беспокоиться о самочувствии.



Народные приметы. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой.



Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым, а лето наступит быстро.



Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.



Появились комары – ближайшие дни будут теплыми.