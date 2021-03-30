Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 31 марта

День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Геомагнитная обстановка порадует своей благоприятностью. Людям, зависящим от капризов природы, не стоит беспокоиться о самочувствии.
Народные приметы. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой.
Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым, а лето наступит быстро.
Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.
Появились комары – ближайшие дни будут теплыми.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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