29.03.2021 15:13

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 30 марта

Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 20%. Синоптики прогнозируют повышение солнечной активности, в в утренние часы произойдут слабые магнитные бури. Метеозависимым людям колебания космической погоды могут доставить незначительные проблемы с самочувствием.



Народные приметы. 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. На Алексея Тёплого, как правило, бурно тает снег.



Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно - весна запоздает.



Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето.



На орешнике появились сережки, значит, весна окончательно наступила.



Если не видно скворцов, то в ближайшее время будет ненастье.



Дикие гуси взмыли высоко в небо – скоро пойдет снег.