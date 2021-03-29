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29.03.2021  15:13   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 30 марта

Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+10°C (ощущается как +4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Синоптики прогнозируют повышение солнечной активности, в в утренние часы произойдут слабые магнитные бури. Метеозависимым людям колебания космической погоды могут доставить незначительные проблемы с самочувствием.

Народные приметы. 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. На Алексея Тёплого, как правило, бурно тает снег.

Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно - весна запоздает.

Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето.

На орешнике появились сережки, значит, весна окончательно наступила.

Если не видно скворцов, то в ближайшее время будет ненастье.

Дикие гуси взмыли высоко в небо – скоро пойдет снег.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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