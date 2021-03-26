26.03.2021 16:28

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.





В субботу, 27 марта, почти весь день будет пасмурным, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем возможен дождь, но ближе к вечеру он закончится. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +8°...+10°С (температура комфорта +5°С).



В воскресенье, 28 марта, блаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +7°...+12°С (температура комфорта +7°С).



Вероятность магнитных бурь: 25%. В субботу синоптики прогнозируют космический штиль. А в воскресенье с шести утра до полудня ожидается слабая магнитная буря. Метеозависимым людям нужно прислушиваться к своему самочувствию.