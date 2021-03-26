Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 26 марта

На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +6°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы не наблюдается.
Народные приметы. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое.
Если случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. Если с юга, то весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.
Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик — будет холодная погода.
Вода в этот день обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то она болезни отведет и здоровья прибавит.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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