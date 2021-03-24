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24.03.2021  14:02   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 марта

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные возмущения. Они не спровоцируют магнитные бури.

Народные приметы. Туманы в этот день предвещают скорый сход снега и теплую весну.

Поднявшийся вверх туман может привести к дождю, а упавший на землю обещал солнечный день.

Теплая, весенняя погода стоит весь день – лето будет дождливым.

Иней на деревьях предвещает дождливое начало лета.

Если снег таял с южной стороны муравейника, следовало ждать холодного и короткого лета.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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