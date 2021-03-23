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23.03.2021  15:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 марта

Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха +2°...+1C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду.

Если резко теплеет, то лето будет жарким.

Грачи высоко вьются стаями и опускаются стрелой на землю - будет дождь.

Вороны сидят на верхушках деревьев - будет тепло, посредине дерева - пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) - холодно.

Если в этот день после обеда задувает сиверко (северный ветер), июнь будет дождливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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