22.03.2021 15:58

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 марта

Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.



Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 43%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 57%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-северный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики прогнозируют неустойчивую космическую погоду со слабыми возмущениями геомагнитного поля, которые могут повлиять на здоровье метеозависимых людей.



Народные приметы. В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла. Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня).



Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь.



Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.



Возле муравейника 23 марта начинает таять снег с северной стороны – лето будет благополучным, удастся сохранить и вырастить овощи и фрукты. Если же снег тает с южной стороны муравейника, то лето будет коротким и ненастным.



А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза.