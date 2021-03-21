21.03.2021 14:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 марта

День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег, дождь.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу).



Если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет тепло.



Теплый ветер сулит дождливое лето.



Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит, скоро будет тепло.



Чайка прилетела — скоро лед пойдет, весна начнется, жаворонок прилетел — к теплу, зяблик — к стуже.