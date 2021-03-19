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19.03.2021  14:18   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.

В субботу, 20 марта, небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра будет идти мелкий дождь со снегом, который закончится только ближе к вечеру. Ночью и утром слабый туман, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-3°С, днем +3°...+5°С (температура комфорта +1°С).

В воскресенье, 21 марта, уже утром небо затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-6°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта 0°С).

Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера возбуждена, в ночь на воскресенье ожидается магнитная буря. Метеозависимым людям нужно прислушиваться к своему самочувствию.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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