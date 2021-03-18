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18.03.2021  14:16   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 марта

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Несмотря на то, что enhjv ожидается усиление геомагнитных колебаний, магнитных бурь не прогнозируют. Но метеозависимым людям все же стоит прислушиваться к своему самочувствию.

Народные приметы. Заморозки с утра означают подобную погоду еще на месяц.

Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.

Морозный день – жди скорой весны и теплого сухого лета.

Лед тонет в реках – год будет неурожайным.

В этот день наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути – и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось – и об этом извещал дятел. Если он начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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